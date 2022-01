Gf Vip, Delia Duran in lacrime per Alex Belli: «Mi prende per il c***o, io lo lascio»

Non finisce il tormento di Delia Duran che, da una settimana dall'ingresso in Casa, non ha trovato le risposte che cercava sul suo rapporto con Alex Belli. Nella puntata di ieri sera, Signorini ha chiesto un confronto fra Delia e Soleil Sorge, motivo della crisi fra i due, ma questo ha solo acuito il disagio interiore della modella venezuelana che, in diretta, ha detto: «Voglio un confronto con Alex». E oggi, in diretta dalla casa si è mostrata in lacrime e, sfogandosi con i suoi coinquilinim ha detto: «Mi prende per il c***o, io lo lascio» ha detto riferendosi ad Alex.

Leggi anche > GF Vip, Lulù svela a Jessica quando Manuel Bortuzzo uscirà dalla casa: ecco la data del suo abbandono

Leggi anche - Gf Vip, Delia Duran si confida con Jessica Selassié: «Sono qui per far capire ad Alex che io valgo»

Sopra i cieli della la Casa di Cinecittà è apparso un aereo senza firma in favore di Alex Belli e Soleil Sorge con la scritta "Solex its real always connected". Alla vista, Soleil ha ironicamente commentato: «Me l’ha mandato Alex». E questo ha fatto scoppiare in lacrime Delia.

«Non mi porta rispetto - ha urlato di fronte alla Ricciarelli - Non mi merita». Affiancata da Manila, con voce rotta dal pianto, Delia ha detto chiaramente: «Ho preso la mia decisione, non mi ha capita, basta».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA