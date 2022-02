Gf Vip, Delia Duran frena Barù: «Niente ballo, Jessica sta male...». Cosa le ha chiesto

Delia Duran frena Barù al Grande Fratello Vip invitandolo a a fare chiarezza con Jessica. Proprio la principessa avrebbe chiesto all'ex di Alex Belli di evitare alcuni atteggiamenti intimi come ballare. Parole che Delia riporta al coinquilino: «Sta male lei, mi ha detto di non ballare con te». «Non sto giocando con lei» ribatte Barù.

«Io ho sempre detto che non farò niente con nessuno qua dentro», aggiunge Barù. E Delia non usa mezzi termini: «Affrontala e dichiarati, dimmelo in faccia. Se stai scherzando con me allora scherzo anche io». Tra i due ci sarebbe un'intesa ancora ambigua che ha suscitato gelosia in Jessica.

Barù non ha voglia di legarsi a nessuno e cerca di cambiare argomento. «Se vedi che una cosa non va non puoi forzarla così o marcare il territorio. Anziché attrarlo lo fa sentire soffocato e lo respinge», il commento in disparte di Soleil corsa in aiuto di Barù.

