Gf Vip, Dayane Mello mette in guardia Soleil: «Stai lontana dai litigi. Non rovinare tutto»

GF Vip, Dayane mette in guardia Soleil: «Ora stai lontana dai litigi. Non rovinare tutto». Finalmente per la Sorge una sorpresa piena d'amore. Durante la diretta di venerdì sera è entrata nella casa la sua migliore amica.

Dayane e Soleil sono grandissime amiche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

La modella è entrata nel giardino per dare un po' di forza all'influencer che ha passato una settimana difficile.

«Hai visto amica mia sono qui per te, prima cosa ho fatto un sacco di chiacchere con la tua mamma, hai un esercito qua fuori e non hai idea di cosa ti aspetta», dice Dayane, Soleil è al settimo cielo.

«Sei stanca - prosegue Dayane - ma devi rimetterti su adesso non devi più fare sacrifici ma solo di raccogliere i frutti. Ho fatto il Capodanno con Andrea e Sophia è qua anche oggi. Hai sbagliato in tante cose ma hai fatto bene tante cose, fuori hai un esercito di fan. Non stare a litigare con la gente non ti porta da nessuna parte, ora hai bisogno di leggerezza per goderti tutto».

«Stai più lontano possibile dai litigi, che sei forte si sa, ora fai vedere altro. So che è stanca ma fai vedere il tuo lato dolce, non rovinare tutto», conclude Dayane.

