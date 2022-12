Gf Vip, Davide Donadei ha tradito l'ex Chiara? Il gossip: «È stato con un’ex cantante di Amici»

di Redazione web

Nonostante sia finita da tempo, la love story tra Davide Donadei e Chiara Rabbi continua a far scalpore. La coppia, nata nel programma Uomini e Donne, ha conquistato molti telespettatori. Ma l'idillio è finito dopo due anni. E ora che il ristoratore pugliese è entrato nella Casa del Gf Vip sono riemersi altarini. E' emerso un particolare importante sulla rottura tra i due: stando a quanto riporta Deianira Marzano, Davide e Chiara si sarebbero lasciati per un tradimento di Donadei. Pare infatti che il gieffino, durante la frequentazione con Rabbi, sia uscito con l’ex allieva di Amici, Arianna Gianfelici. Quest’ultima, cantante, e l’ex protagonista di Uomini e Donne erano stati pizzicati insieme la scorsa estate e, in quell’occasione, si era parlato di un flirt successivo alla rottura da Chiara. E invece non è così.

«Davide - confessa Deianira -, quando era con Chiara, è stato con Arianna Gianfelici. Chiara lo sa, ha parlato con lei e lo disse anche a me, ma non so perché non voleva farlo sapere. Arianna mi ha confermato tutto. La cosa la sapevamo già tempo fa ed è giusto dirlo perché non vedo perché lui debba omettere queste cose e dire che la storia con Chiara era finita solo per gelosia».

Tutto tace

Da parte di Chiara Rabbi e di Arianna Gianfelici c'è silenzio. Davide, invece, non parla perchè rinchiuso nella Casa più spiata d’Italia. Che se ne parli nella prossima puntata del Gf Vip? Intanto, ironia della sorte, pare che la Rabbi stia frequentando un altro ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Come riporta Chi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe iniziato ad uscire da qualche settimana con il cantante Deddy. I due si sono concessi più di qualche weekend romantico a Milano, città dove vive l’artista.

