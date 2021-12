GF Vip, Daniele Silvestri contro tutti: «Ora gioco da solo». Ecco perchè

Cambio di rotta per Davide Silvestri al GF Vip. Dall'inizio, il concorrente è sempre stato legato ad Alex Belli e Soleil Sorge: avevano formato un terzetto, rovinato però dalla "chimica artistica" e dall'uscita dell'attore parmense. «Tornerò ad essere io contro tutti. In base a quello che succede, ma voglio giocarmela proprio libero» ha dichiarato.

Sembra che l'attore non sia più intenzionato a farsi influenzare dai legami. Confida infatti a Katia Ricciarelli di voler nominare chi vuole a prescindere dalle amicizie che si sono create in questi mesi. «Ora come ora la mia motivazione mi viene da darla verso Soleil (Sorge) perché insieme a lui (Alex Belli) mi hanno portato un’energia negativa. Voglio tornare ad essere libero di nominare chiunque liberamente se sento che c’è qualcosa che non mi è piaciuto».

Prima di ripartire da solo nel reality, però, Daniele ha voluto chiarire la situazione con Soleil, chiedendole perché non si sia frenata e se abbia fatto comodo anche a lei giocare su questa cosa. «No, andava contro ogni mio interesse. Continuavo a difendere lui e per questo tentennavo. Non sapevo come mentire per continuare a coprirlo», risponde Soleil.

