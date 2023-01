Gf Vip, Daniele Dal Moro 'punisce' Oriana? «Stare vicini si può fare, ma con le regole mie»

Strano momento di discussione, quello che va in scena al Grande Fratello Vip. Dopo notti di baci e abbracci, coccole e passione, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono ritrovati a discutere.

Cosa ha detto

Lui la accusa di avere degli atteggiamenti che non gli piacciono e, pertanto, decide di porre una serie di regole al loro rapporto. Lei appare visibilmente sofferente per quanto le sta imponendo il coinquilino. Come andrà a finire tra di loro? E cosa succederà in vista della puntata di lunedì sera?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Gennaio 2023, 08:14

