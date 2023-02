Gf Vip, Daniele Dal Moro e Oriana hanno dormito insieme: la reazione di Martina stringe il cuore

Nella serata di ieri al Grande Fratello Vip, l'intimità tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ha suscitato reazioni contrastanti tra i telespettatori. I due sono andati a dormire insieme, facendo vedere movimenti decisamente sospetti sotto le coperte.

Gf Vip, Daniele Dal Moro in preda alla rabbia: «Qua le persone sincere muoiono e basta»

Gf Vip, Antonino Spinalbese confessa la sua strategia: «Ecco cosa farà per far uscire Oriana o Nikita»

Signorini, frecciatina a Chiara Ferragni: «Giulia Salemi bastarda col tablet molto copiata». A cosa allude?

Cosa è successo

Martina Nasoni ha assistito alla scena di nascosto e la sua reazione ha colpito in tanti. La ragazza si è allontanata piangendo per non attirare critiche, ma resta da vedere come la situazione influirà sulla sua serenità emotiva, che al momento sta preoccupando molto i fan del reality show di casa Mediaset.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Antonella va in piscina per non sentire Daniele e Oriana nel letto: Edoardo la raggiunge e... Il momento prima della censura della regia

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA