Gf Vip, Daniele zittisce Oriana dopo quanto accaduto ieri notte: cosa le ha detto rivelato

Dopo la notte passata assieme e il bacio scoccato sotto le coperte, si può dire ufficialmente che nella casa del Grande Fratello Vip sia partita la nave tra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli .

La storia d'amore non convince

Una storia, questa, che però non convince del tutto i telespettatori, soprattutto per l'atteggiamento dell'ex tronista nei confronti della concorrente di origine venezuelana.

Il paragone

A proposito di ship nella casa, spuntano già i paragoni su quanto avvenne al Grande Fratello 16 nel 2019 tra lo stesso Daniele e Martina Nasoni . Le due storie sembrano essere davvero molto diverse.

