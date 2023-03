Gf Vip, Daniele Dal Moro litiga con Oriana: «Sei ridicola, prima vi insultavate ora le racconti tutto». Cos'è successo

di Redazione web

All'interno della casa del Gf Vip la tensione continua a crescere e aumnetano anche i litigi. Così è successo anche tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che hanno discusso ancora una volta: la causa del loro battibecco è Antonella Fiordelisi. Negli ultimi tempi infatti, la modella spagnola e l'ex schermitrice hanno trovato un equilibrio per cui riescono a dialogare senza insultarsi o sollevare polemiche (come invece succedeva spesso inizialmente). Proprio questa vicinanza tra Oriana e Antonella avrebbe infastidito Daniele.

Gf Vip, Micol Incorvaia imbarazzata per Edoardo: lei non capisce la domanda di Oriana e fa una gaffe

Gf Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi rischiano grosso? Ecco cosa è successo stanotte

Gf Vip, Giaele imbarazza Luca Onestini: quel bacio schivato, lui senza parole. Cos'è accaduto

La lite tra Oriana e Daniele

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno discusso a causa della vicinanza della modella all'ex schermitrice. L'ex tronista infuriato le ha detto: «Basta, andare a cercare approvazione negli altri. Basta, sei ridicola. Tanto sei già in finale, basta cercare l'approvazione degli altri. Basta, parlare con la gente, impara a tenere le cose per te. Vuoi che ti dica cosa dicono a me di te? Mi sono stufato di parlare con una persona che parla con gli altri. Mi fa ridere che tu ti sia arrabbiata mille volte perché parlavo delle nostre cose davanti agli altri e tu stai facendo la stessa cosa. Racconti tutti i cavoli tuoi ad Antonella con cui fino a ieri ti scannavi. Questa situazione è ridicola, non ho voglia di ascoltarti. Continua a parlare con Edoardo e Antonella, coppia da cui prendere esempio. Ti è chiaro che va bene così e non ho più voglia di discutere? Basta».

Il rapporto tra Oriana e Daniele

Ultimamente il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è un po' teso: la modella e l'ex tronista infatti, alle volte non riescono a capirsi. Oriana continua a ribadire che non sente più quella vicinanza con Daniele che invece avvertiva inizialmente. Dal Moro però, non è assolutamente d'accordo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA