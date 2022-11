Gf Vip, Daniele lo ha detto all'orecchio di Edoardo: che sorpresa per Tavassi. Cosa gli ha confessato

Sta facendo discutere una piccola scena vista ieri al Grande Fratello Vip. Durante la diretta quotidiana, Edoardo Tavassi è stato avvicinato da Daniele Dal Moro che gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio. La reazione del fratello di Guendalina è stata di totale stupore.

Cosa è successo

In molti si stanno chiedendo cosa gli abbia svelato l’ex tronista con tanto segreto, tanto che le ipotesi non mancano. C’è chi pensa si tratti di una rivelazione sull’organizzazione del reality show e su un suo prolungamento oltre ogni aspettativa. E c’è chi invece crede che gli abbia detto che c’è un nuovo concorrente positivo al Covid-19.

