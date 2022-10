Gf Vip Daniele Dal Moro sotto accusa. La battutaccia di Signorini «Sembri un depresso epocale, basta»

Tra i concorrenti più nascosti del Grande Fratello Vip c'è sicuramente Daniele Dal Moro. L'influencer è stato messo sotto accusa da Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini di non creare dinamiche. Quasi al termine della decima puntata però il veronese, durante le nomination, scoppia quasi una lite tra il concorrente e il conduttore.

GF Vip Daniele Dal Moro sotto accusa. La battutaccia di Signorini «Sei un depresso cronico, basta» (Credits uff. stampa Mediaset - Endemol Shine Italia)

La battutaccia di Alfonso Signorini

All'una di notte, al termine della decima puntata del Grande Fratello Vip, un interessantissimo scontro tra Daniele Dal Moro e Alfonso Signorini. Anche Sonia Bruganelli lo aveva incitato ad essere meno "comodino".

Dal Moro durante le nomination manda al televoto Giaele perchè per lui ci sono cose «Come i valori da cui non posso prescindere». Signorini vuole sapere se il discorso fattogli in puntata in cui gli si chiede di esporsi di più lo abbia capito, ma Daniele non vuole commentare e la Bruganelli sbotta «E allora esci».

L'influencer però non ci sta e punzecchiato anche da Signorini replica: «Io non penso che non mi espongo, ho detto delle cose che non avevo mai detto, ma se creare delle dinamiche vuol dire far star male Elenoire o un limone con Nikita non mi va bene».

Signorini risentito ribatte, ma usa un'espressione davvero infelice: «La tua posizione mi sembra un filino esagerata. Scusa Daniele, stai dicendo cose fuori luogo. Esporsi non vuol dire quello che dici tu. Creare dinamiche significa partecipare nella vita della casa, sei sempre monocorde e sembri depresso in maniera epocale, qualche gioia l'avrai pure avuta dalla vita. La tua famiglia non ti ha fatto mancare niente. Non hai difficoltà economiche. Io ti ho conosciuto al di fuori del grande fratello e so che sei una persona gioiosa ti vorrei così anche nella casa».

«Ti garantisco che ho vissuto poche cose belle, mi piacerebbe avere avuto esperienze migliori. Io credo di dare qui una parte importante di me, se questo non va bene forse non sono la persona adatta», replica Dal Moro. Signorini chiude stizzito il collegamento: «Probabilmente non mi so spiegare o tu non sai ascoltare».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 08:28

