Gf Vip, Dana Saber e la foto del calendario con l'arma che scatena polemiche: rischia la squalifica?

Dana Saber fa discutere moltissimo per le sue affermazioni al Grande Fratello Vip. Dopo aver espresso parole di ammirazione per Vladimir Putin nelle scorse settimane, la modella di origine marocchina ha pronunciato delle parole che in qualche modo esaltano le armi.

Cosa ha detto

Durante un gioco con i coinquilini, nel quale si immaginavano scene ipotetiche per un calendario della casa, si è proposta in tenuta da guerra con un kalashnikov tra le braccia. Completamente scioccata la reazione di Antonella Fiordelisi e dei telespettatori. Saranno presi provvedimenti nei suoi confronti?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 08:39

