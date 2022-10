Gf Vip, Cristina ad Edoardo sul conto di Alberto: «La mano in mezzo ai co*****i»

Nella casa del Gf Vip, alcuni atteggiamenti diretti e schietti di Cristina Quaranta stanno facendo discutere. In particolare, i fan di Edoardo Donnamaria, non hanno apprezzato alcuni scambi di battute tra i due. Cristina, in un modo molto “colorito”, ha spiegato a Edoardo che “Alberto De Pisis non vede l’ora di ballare con te perché vuole che gli metti le mani in mezzo ai co****ni”, non l’hai ancora capito?”.

<h2>L'interesse</h2>

Non è una novità, infatti, che Alberto abbia dimostrato in queste settimane di reality un certo interesse nei confronti di Donnamaria, che però è interessato a frequentare Antonella Fiordelisi. “Che classe! Una vera signora la Quaranta!”, “La bassezza, salviamo Alberto”, “Che donna becera e sciatta. Un camionista ha molta più eleganza e buon gusto di te. Che finezza, davvero” hanno twittato alcuni utenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 16:26

