'Cena con delitto' al Gf Vip: i vipponi provano a risolvere il mistero. «Chi è l'assassino?». Ecco com'è andata

Per la prima volta al Grande Fratello Vip i concorrenti si sono messi alla prova partecipando a un evento speciale: Cena con Delitto: feste con indagini simulate per risolvere i crimini inscenati, in questo caso, dalla produzione del programma di Canale 5. I concorrenti si sono calati nei loro personaggi e alla fine hanno dovuto svelare l'arcano: Chi è l'assassino?

L'evento speciale al Gf Vip

I Gieffini sono stati chiamati all'attenzione nel Salotto del Loft di Cinecittà, a leggere il comunicato Attilio e Milena: «Cari Vipponi, parteciperete a un evento inaspettato e anche sospettato! Sarete protagonisti della prima Cena con delitto del Gf Vip. La Casa di Grande Fratello si trasformerà nella magione dei duchi De Petris. Dovrete scoprire chi è l'assassino e con quale arma ha portato a termine il delitto!».

I dettagli della serata, però, sono stati scelti dai fan del programma tramite i social network. Le scelte sono ricadute su Edoardo Tavassi come assassino e Antonella Fiordelisi nel ruolo della vittima.

Ogni concorrente si è recato nel Confessionale per conoscere il proprio ruolo, poi finalmente il via... i vipponi hanno organizzato la cena inscenando i loro personaggi e dunque truccandosi e indossando i vestiti dell'epoca.

Poi riuniti nel Salotto hanno svelato il mistero: Edoardo Settebellezze è l'artefice dell'assassinio della duchessa Antonella De Pretis. Esilaranti i commenti degli utenti riguardo la scenetta: «Spezzata in due dalle risate, fatelo più spesso», si legge su Twitter.

Manca pochissimo all’inizio della cena con delitto: attraverso i nostri social avete deciso che Tavassi interpreterà l’assassino e Antonella la vittima… ma c’è ancora tanto da scoprire nel corso della serata! 🕵🏻‍♂️⚰️ #GFVIP pic.twitter.com/Jkkfl3wLxh — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 14, 2023

Il mistero è stato svelato: il sospettato è proprio Edoardo Settebellezze! #GFVIP pic.twitter.com/AjXTRUCR8l — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 15, 2023

