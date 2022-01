Gf Vip, Biagio dichiara il suo amore a Miriana: «Io ci sono, non perdere tempo in storie inutili»

GF Vip, Biagio dichiara tutto il suo amore a Miriana: «Ci sono, non perdere tempo in storie inutili». Dopo i litigi arriva anche per la Trevisan un momento pieno di dolcezza. Biagio nella stanza degli abbracci per supportare la sua nuova compagna.

Una bella sorpresa durante la puntata di venerdì per Miriana Trevisan che ha potuto riabbracciare il suo Biagio. I due però, si sono incontrati nella stanza degli abbracci, e nonostante il vetro si sono baciati appassionatamente.

«Ti dico due parole, io ci sono non abbatterti - dice Biagio - ricordati che è sempre un gioco, tengo fede alla mia parole perchè 30 giorni sono pochi fuori ma un'infinità qua dentro. Se due persone si ascoltano ...se mi guardi così sfondo il vetro... non perdere tempo in storie inutili, ricordati che è un gioco e sorridi sempre. Sono disposto a fare 800 quarantene solo lì per sentire il tuo respiro».

Anche con il vetro i due si baciano

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Gennaio 2022, 08:32

