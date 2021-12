Gf Vip, Biagio D'Anelli rivela: «Con Miriana mi sto trattenendo, il mio interesse è reale»

L'intesa fra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan è sempre più alta. La complicità tra i due coinquilini del Grande Fratello Vip cresce e a far luce sul loro rapporto ci ha pensato Biagio che, parlando Giacomo Urtis e Jessica Selassié, ha rivelato i motivi per cui fra i due ancora non c'è stato niente.

Leggi anche > Gf Vip, Lulù in braccio a Manuel sulla carrozzina: «Ho paura». Ecco cos'è accaduto

Miriana: “Io faccio quello che mi sento, non calcolo niente” #GFVIP https://t.co/a5hcrYCDeN — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2021

In attesa della nuova puntata di lunedì 13 dicembre, Biagio, in camera insieme a Giacomo e Jessica, ha deciso di rompere il silenzio parlando della forte attrazione che ha nei confronti di Miriana. «Io penso alla mia vita, non penso alla coppia del gioco perché sennò avrei cercato già mille modi per baciarla» ha confessato il nuovo concorrente ai suoi compagni di gioco.

«...Ma le avrei mancato di rispetto perché l'avrei fatto con la malizia. Tu non sai come mi sto trattenendo, lascia stare» ha aggiunto D'Anelli rivelando di aver più volte frenato l'impulso di voler baciare la showgirl. «Quando abbiamo fatto il tango l'avrei voluta prendere e baciare, non l'ho fatto per una questione di rispetto».

Biagio ci ha tenuto a specificare bene la sua posizione nei confronti di Miriana. Il concorrente ha infatti sottolineato che la loro vicinanza non è dettata dalla voglia di creare una coppia per andare avanti nel gioco al Gf Vip, ma da un interesse reale. La loro avventura nella casa è ancora lunga e adesso dobbiamo solo attendere, prima che scatti il bacio tra i due.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA