Gf Vip, Barù e il contatto infuocato con Soleil: i fan impazziscono, cos'è successo stanotte

Al Grande Fratello Vip va in scena un momento infuocato tra Barù e Soleil Sorge: è accaduto mentre l’ex corteggiatrice e l’enologo stavano seduti l’uno accanto all’altra sul divano. Ecco il contatto hot che ha fatto impazzire i telespettatori. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "OnceAgain" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Soleil prende in giro Katia: Ricciarelli furiosa e Soleil reagisce così alle sue spalle

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA