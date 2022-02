Gf Vip, Barù scoraggia Delia e Jessica: «Sto lavorando, sono in questo programma per fare audience»

Barù re di cuori al Gf Vip. Ormai è chiaro che tra gli uomini più ambiti e contesi all'interno della casa ci sia proprio lui e a dimostrarlo è il nuovo triangolo amoroso Jessica-Delia-Barù, le cui vicende stanno cominciando ad appassionare il pubblico almeno quanto quelle di Alex, Delia e Soleil.

Barù.

Fatale per tutte è stata la puntata di San Valentino di ieri, durante la quale il nipote di Costantino della Gherardesca, dopo avere "giocato" con Delia e Jessica, ha ammesso di non essere interessato a nessuna delle due e anzi di essere nel reality solo per fare spettacolo.

Dopo i baci rubati al confessionale tra Delia Duran e Barù, la stessa modella venezuelana ha spiegato di non avere intenzioni serie con il food influencer, ma questo non è bastato a placare la gelosia di Jessica, seriamente interessata a Barù. «L'ho sempre detto e quindi mi pare che lei si stia prendendo gioco di me» ha detto la principessa etiope, additando la Duran come una falsa amica. A quel punto il gieffino, chiamato ad intervenire, ha dichiarato candidamente: «Sto lavorando, sono in questo programma per fare audience».

Non contento, Alfonso Signorini ha posto alcune domande a Barù in merito al suo rapporto con le due concorrenti, e la risposta del concorrente non si è fatta attendere: «Con Delia è uno scherzo, ma anche un istinto primordiale, si cerca una preda, farò una vita casta qui dentro. Con Jessica c’è un’ottima amicizia, la rispetto moltissimo. La vivo abbastanza bene, l’unica cosa che non voglio fare è illuderla di qualcosa di romantico. C’è l’amicizia, fa ridere, scherzare. Per ora all’interno di questo contesto non voglio nulla, poi mai dire mai, non mi è ancora scattato. Jessica è una donna fantastica, è bella, mi fa ridere ed è una cosa importantissima per me».

Le preferenze di Barù

Sulle preferenze di Barù ieri sera si è espressa anche Nathaly Caldonazzo, secondo cui Barù non sarebbe interessato a nessuna donna della Casa poiché omosessuale. Di fronte a queste dichiarazioni il vippone è rimasto impassibile, prima di rispondere ironico: «Si, è vero e ti dico anche chi è che mi piace di più, ti faccio la classifica. Al primo posto c’è Giacomo Urtis!», seguito da Alessandro Basciano, Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Insomma, tutti i ragazzi più aitanti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ancora una volta Barù ha depistato pubblico e concorrenti.

