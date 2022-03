GF VIP, Barù e le scuse a Jessica dopo la puntata: cosa ha affermato molto dispiaciuto

Al GF Vip, Barù ha confessato a Giucas Casella di essere molto dispiaciuto per il suo comportamento assunto nei confronti di Jessica Selassié, al punto da riuscire ad ammettere di sentirsi in dovere di chiederle scusa. Ecco che cosa ha detto. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Cute" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF VIP, Barù stratega? La frase detta dopo essere diventato finalista: i fan di Jessica protestano

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA