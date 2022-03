GF Vip, Barù confessa quel debole per Soleil? «Se non ci fosse stato Alex...». Cosa ha dichiarato

Dopo l’eliminazione di Soleil Sorge dal GF Vip, è arrivata un’ammissione da parte di Barù. Il concorrente ha infatti praticamente confessato di avere un debole per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ecco che cosa ha detto l’enologo su Sole e cosa avrebbe fatto “se non ci fosse stato Alex Belli”. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Cute" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Alex Belli e Soleil: quella stessa stories su Instagram. Come mai questa 'strana' coincidenza?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA