GF Vip, Barù cacciato dal suo letto? Ecco dove è stato costretto a dormire anche ieri notte

Al GF Vip, Barù è costretto ormai da qualche giorno a non dormire più nel suo letto e a passare la notte sul divano: ecco cosa sta succedendo nella casa più spiata d’Italia e cosa stanno proponendo i telespettatori. foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "OnceAgain" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Barù fa impressionare tutti mentre dorme: la strana posizione degli occhi. I fan si preoccupano

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA