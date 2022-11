Gf Vip farà concorrenza a Ballando? Spunta l'ipotesi a sorpresa per dicembre

I Mondiali in Qatar non sono l'unico appuntamento che minaccia di sottrarre percentuale di share a Ballando con le stelle. A fare concorrenza alla trasmissione di Rai 1, che nelle prossime puntate inizierà alle 22 per lasciare posto alle partite del campionato, potrebbe essere il Gf Vip.

Gf Vip ipotizza due appuntamenti a sorpresa a dicembre e fa concorrenza a Ballando con le stelle

A dispetto di quanto inizialmente comunicato dalla produzione, che aveva annunciato per dicembre un unico appuntamento serale, la diretta del lunedì, Fanpage riporta che il reality di Alfonso Signorini potrebbe andare in onda a sorpresa, a metà dicembre, con due puntate extra. Precisamente il 10 e 17 dicembre, proprio in corrispondenza delle ultime due puntate di Ballando con le stelle.

Aveva rallentato la corsa per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio 2022 e alle festività natalizie, il GF Vip potrebbe andare in onda a sorpresa, a metà dicembre, con due puntate extra. La voce circolava da qualche ora sui social e come confermato a Fanpage.it il reality di Alfonso Signorini potrebbe tornare con il doppio appuntamento per sole due settimane, aggiungendo alla serata del lunedì sera quella del sabato.

Dopo la chiusura di Tu Si Quel Vales 2022, Signorini potrebbe correre in soccorso con due puntate extra per riempire il buco nel palinsesto di Canale 5 e sfidare Milly Carlucci, che dovrà fronteggiare non solo il posticipo di 90 minuti del programma di ballo, ma anche la concorrenza spietata della Casa più spiata d'Italia.

In attesa della conferma ufficiale del palinsesto, pare che il programma di Rai1 sia già corso ai ripari saltanto l'appuntamento di sabato 10 per lasciare spazio ai quarti di finale e tornare poi con la semifinale il 17 dicembre e la finalissima venerdì 23 dicembre.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 20:01

