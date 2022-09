GF Vip, Attilio Romita furioso si scaglia contro Alfonso Signorini: «Vuole farmi fuori»

Secondo Attilio Romita, durante l’ultima puntata del GF Vip Alfonso Signorini non gli ha concesso abbastanza spazio per parlare.

GF VIP: FURIA ATTILIO ROMITA

Durante tutta la seconda puntata a tenere banco sono state le donne, da Pamela Prati a Ginevra Lamborghini, e Attilio Romita si è offeso e sentito in disparte. Mentre su canale 5 Signorini mandava avanti la puntata, sul canale 55 di Mediaset Extra, il giornalista si sfogava con Charlie Gnocchi: «Alfonso non mi ha fatto dire nemmeno una parola, come se non esistessi. Non ho ricevuto nemmeno il contratto firmato. Non riesco a capire, ha insistito con me. Non so che ca**o vuole da me. Per poi trattarmi in questo modo». Ma la furia di Romita non si placa: «L'anno scorso mandavano in onda uno che faceva l'iguana. Se mi chiamano col ca**o che vado in confessionale». Su twitter il giornalista è osannato ed eletto nuovo idolo del reality.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 11:50

