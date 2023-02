Gf vip, Antonino Spinalbese e il video che ha visto su Oriana Marzoli quando era fuori dalla casa. Di cosa si tratta?

I telespettatori e fan del Gf Vip hanno notato alcune affermazioni di Antonino Spinalbese che lasciano intendere di aver ricevuto informazioni provenienti dall'esterno sull'andamento del reality e sui concorrenti stessi.

Gegia radiata dall'Ordine degli psicologi dopo il caso Bellavia al GFVip: «Giustizia è stata fatta»

Gf Vip, Antonella Fiordelisi si infuria e litiga con tutti: «Fiera di non essere come voi». Cos'è accaduto

Gf Vip, Luca Onestini fa gli auguri a Spinalbese. Ma lui si offende: «Non dovevi, non ti sopporto»

Il video di Oriana Marzoli

Parlando di Oriana Marzoli, infatti, l'ex di Belen Rodriguez ha detto ad Antonella Fiordelisi: «Quando usciremo di qui ti faccio vedere un video…», alludendo a qualche episodio mostrato molto probabilmente durante il daytime o in altre circostanze, di cui la ragazza non può essere a conoscenza.

I commenti dei telespettatori

Su Twitter molti telespettatori hanno scritto: «Antonino che dice ad Antonella che usciti dal Gf vip le farà vedere un video su Oriana? Ma lo schifo di tenere uno che sa cosa succede fuori? Lui è ancora lì dentro solo perché è l’ex di Belen» oppuire «È palese sempre di più che quando è uscito abbia avuto suggerimenti» gli utenti si riferiscono al periodo in cui Spinalbese, per motivi di salute, è rimasto fuori dalla casa per circa due settimane.

Photo: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Dreams" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- 'Ce lo siamo passate in due': la frase pesante su Antonino. Chi l'ha detta: non è stata Oriana

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Febbraio 2023, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA