Gf Vip, Antonino Spinalbese confessa la sua strategia: «Ecco cosa farà per far uscire Oriana o Nikita»

Antonino Spinalbese starebbe tramando per far uscire Oriana Marzoli o Nikita Pelizon. Nel corso dell'ultima puntata l'ex di Belen Rodriguez è finito in nomination insieme alle due donne e all'amica Antonella Fiordelisi. Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis ha commentato il televoto insieme ad Antonino e Davide Donadei: «Questa è una nomination forte. Pensate, se vince Nikita manda in nomination Oriana, se vince Antonella manda Oriana e se vinci tu Antonino mandi Oriana».

La strategia

Antonino però pare abbia una strategia. Ha spiegato che se dovesse essere eletto come preferito manderà in nomination Nikita, sapendo che molti altri gieffini voteranno per la Marzoli: «Se sarò il preferito farò il balletto. Se nominerò lei? Non so se nomino Oriana. Adesso devo usare anche io un po’ di… ragionano tutti e adesso lo faccio anche io. Perché pensate a quando sono andati per puro caso in nomination Oriana, Nikita e George. Se io nomino Nikita, poi mezza casa manda Oriana, quindi...».

Gaffe

Quando si è accorto che le telecamere lo stavano inquadrando ha smesso di parlare e ha dissuaso anche Davide dal continuare il discorso, andandosene in giardino. Molti sul web stanno discutendo il suo modo di fare e diverse persone hanno notato come sia singolare che un concorrente che non fa che dire di voler abbandonare il reality si prodighi tanto in strategie per restarci.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 13:05

