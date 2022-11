Gf Vip, tra Oriana e Spinalbese è gara di gaffe. Lui fa paragoni impropri, lei: «Mi manca il cane»

Gara di gaffe al Gf Vip fra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. La situazione è precipitata la notte scorsa, quando l’ex di Belen ha confidato alla venezuelana che gli manca parecchio sua figlia, Luna Marì, ma lei ha risposto che la cosa che le manca di più è il suo cane. Lo spezzino, basito da quanto udito, ha riferito a Oriana che lei non è la donna che fa al caso suo, salutandola. Ma non è finita qui, perchè nelle scorse ore, Antonino sembra abbia detto espressioni bizzarre: «Non so, non credo sia quella giusta. Lei è la Feltrinelli e a me serve la Mondadori» ha detto al compagno Luca Salatino.

Un paragone ‘materialista’ con riferimento a una donna. Il peggio, però, è arrivato però poco dopo. «Io le ho detto che mi mancava mia figlia e questa mi risponde che anche a lei manca il cane. Mi dispiace, ma non è la donna per me. In due settimane non abbiamo mai parlato di cose serie. Poi la prima volta che gli dico una cosa più delicata mi risponde in quella maniera» ha detto Spinalbese lapidario.

Oriana, compreso il suo errore, è andata subito da Antonino e ha detto: «Ti prego, scusami – ha detto al 27enne -, io non volevo essere inopportuna. Non è vero che non capisco che ti manca tua figlia. Solo che mi dispiaceva, avevo paura che entrassi in un tunnel di dolore come Luca Salatino, ti chiedo perdono se ti ho ferito davvero». E la sudamericana si è persino inginocchiata innanzi a Spinalbese, ma senza convincerlo. «Non ci riesco a far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti questa situazione è imbarazzante».

