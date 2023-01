Gf Vip, Antonino Spinalbese verso l'espulsione? «Ha violato le regole». Cosa ha fatto e cosa rischia

Antonino Spinalbese ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip per effettuare dei controlli per rimuovere una disti. L'ex fidanzato di Belen però dovrà rimanere per qualche giorno isolato in quarantena, come prevede il regolamento, prima di rientrare nel gioco, ma sembra che abbia violato delle regole che potrebbero mettere a rischio il suo ritorno.

L'indiscrezione

Lo scorso 31 gennaio però Antonino si è collegato con la casa e con lo studio grazie a un telefono che gli è stato fornito dalla produzione stessa. Il regolamente del gioco prevede che i concorrenti non possano usare pc o smartphone, ma quello fornito a Spinalbese era solo finalizzato al collegamento. Pare però che l'hairstylist ne abbia approfittato. A lanciare l’indiscrezione è Alessandro Rosica, con il suo profilo Instagram. L’esperto di gossip sarebbe venuto a conoscenza di un contatto tra Antonino e Ginevra fuori dalla casa.

In ospedale il 26enne non ha diritto di sentirsi con nessuno, tranne con i suoi familiari per aggiornarli sulle sue condizioni di salute. Non può sentirsi invece con gli ex concorrenti, visto che di fatto è ancora in gioco e a breve farà ritorno nella casa. Se Antonino avesse realmente contattato Ginevra potrebbero arrivare per lui dei provvedimenti. In passato anche altri concorrenti che si sono comportati così, come ad esempio Andrea Zelletta che finì subito al televoto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 12:33

