Gf Vip, brutta reazione di Antonino Spinalbese all'accusa di Edoardo: «Sei un mezzo padre»

Antonino Spinalbese su tutte le furie. Nelle scorse ore l'ex di Belen Rodriguez, parlando con Antonella Fiordelisi nella Casa del Gf Vip 7, ha rivelato il dissapore con Edoardo Donnamaria che l'ha portato a interrompere i rapporti con lui. Secondo l’ex parrucchiere, ci sono delle frasi che il concorrente gli avrebbe rifilato, non di certo carine. Soprattutto perchè riferite al suo ruolo di padre. Infatti, Edoardo avrebbe ferito Antonino definendolo: «Mezzo padre».

In realtà, nelle prime tre settimane del talent show di Canale 5, i due avevano costruito un bel rapporto, tanto che in diverse occasioni erano rimasti svegli fino a notte fonda a confidarsi. Poi qualcosa si è rotto. Antonino non ha digerito il fatto che Donnamaria lo abbia nominato, ritenendo il gesto un tradimento. Ma ciò che lo ha fortemente deluso, è stata la frase realtiva alla sua paternità, che l'ha portato ad allontanarsi definitivamente da Edoardo.

La vicenda

«Edoardo mi ha nominato dopo che per tre settimane stavamo insieme fino alle sei del mattino, dove io venivo a dare i consigli prima a te e poi a lui. Mi ha portato di là e ha detto: “Nomino Antonino perché è la persona meno vera della casa”“» ha raccontato Spinalbese sul motivo del rapporto freddo con Donnamaria. E non è finita qui: «Poi cosa ha fatto? Dopo che io ho scherzato con te, dopo quel gesto di là in magazzino…in più cos’è che ha detto di là, “Antonino è un mezzo padre”, dicendo “Ma no, è giuridica come frase”. Sì, ma qual era la sua intenzione? Tutti quanti giudicano sempre e solo me» ribadisce Antonino ad Antonella Fiordelisi, che ha detto di comprendere il suo disappunto.

La risposta di Antonella

Dall’altra parte, Fiordelisi gli ha ricordato che Edoardo, dopo che si sono incrinati i loro rapporti, lo ha cercato in più di una occasione. Spinalbese, però, non ne vuole più sapere di Donnamaria, lo ha “eliminato” dalla sua cerchia di amici e non ha la benché minima intenzione di tornare sui propri passi. «Io capisco che tu ci sia rimasto male, se parlavate così tanto prima» ha detto la Fiordelisi che ha aggiunto «Pensa che io nemmeno me n’ero accorta. Mi dispiace che lui ti abbia nominato, dando quella motivazione. Però lui è venuto da te due volte…». Pronta la replica di Antonino: «Tu non capisci, noi siamo stati insieme tre settimane e poi mi ha nominato dicendo che sono la persona meno vera della casa. Non mi va proprio di fare pace. L’ho proprio eliminato. Quando vado alle nomination, penso che lui sia già stato eliminato per me. Figurati».

