Antonino Spinalbese, il ritorno nella casa del Gf Vip: la reazione dei vipponi è esilarante

di Redazione Web

Antonino Spinalbese è ufficialmente rientrato nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo due settimane di assenza, il gieffino oggi, 14 gennaio, è tornato ad essere un partecipante attivo del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

La sua uscita temporanea dalla casa ha scatenato non poche polemiche sul web: chi pensava che il gieffino avesse abbandonato il programma per poter rivedere la figlia Luna Marì e chi invece ha ipotizzato che fuori il concorrente avesse avuto dei contatti con Ginevra Lamborghini. Insomma, tante teorie ma poche prove.

Gf Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro chiusi nell'armadio: amore e odio, cosa è successo

Gf Vip, «ecco Antonino Spinalbese quanto vuole per tornare nella Casa». L'indiscrezione sul cachet da capogiro

Gf Vip, «qualcuno ha bestemmiato»: il video fa il giro di Twitter. Ecco chi rischia l'eliminazione

Il ritorno di Antonino Spinalbese in Casa

Il Gf Vip ha organizzato un incontro speciale: non appena varcata la porta rossa, Antonino Spinalbese ha trovato i vipponi totalmente immobili perché la produzione del programma ha ben pensato di usare la tattica del freeze, rendendo il suo rientro più originale.

Il filmato, rilasciato dal profilo ufficiale Instagram del reality show, mostra il momento in cui Antonino ha saluto tutti gli altri inquilini con un affettuoso bacio sulla guancia, da Antonella Fiordelisi a Sarah Altobello. Persino a Nikita Pelizon e a Edoardo Donnamaria che, con i due i rapporti non sono proprio dei migliori. Dopo il freeze, i concorrenti non hanno perso tempo e hanno esultato al grande ritorno dell'hairstylist.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA