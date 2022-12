Gf Vip, Antonino Spinalbese sbotta contro Oriana e Giaele: «Finora sono stato zitto, ma se parlo...»

di Redazione web

Dopo le accuse degli ultimi giorni Antonino Spinalbese sbotta e attacca sia Oriana che Giaele. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le dichiarazioni, a detta di Antonino, false fatte da Oriana su Belen Rodriguez. La gieffina avrebbe rivelato delle confidenze fatte dall'ex della Rodriguez, però alterandole e non dicendo la verità, creando anche dei problemi ad Antonino che deve rispettare la privacy della ex.

Leggi anche > Noemi Bocchi, dall'ex marito parole choc: «Mi ha lasciato dopo la morte di mia madre. Da me voleva solo soldi»

Leggi anche > L'Isola dei Famosi, una collega prova a "fare le scarpe" a Ilary Blasi: «Troppi problemi familiari». Ma lei risponde così...

Stando alle parole della spagnola, il gieffino avrebbe parlato sotto le coperte e anche nel cortiletto, togliendosi prima il microfono per non farsi sentire in diretta. Oriana ha anche detto di sapere in diretta una cosa abbastanza forte e in quel momento Antonino è sembrato in difficoltà. Poi però, nei giorni successivi, Spinalbese è sbottato con Antonella: «Non soltanto mi ha offeso, mi sta anche bene, ma ha detto delle bugie. Si è inventata tutto. Ha raccontato cose che io non ho mai detto. Io e lei abbiamo parlato sotto le coperte, ma non di quello. Figurati se le vado a raccontare cose della mia ex compagna. Sono stufo, ma ora parlo io, la verità è che lei mi diceva cose che io non ho detto. La verità per adesso non l’ho detta. Per quello che racconta Oriana sembra ovviamente che c’ha ragione Oriana. Non è bello quello che dovrei dire, fidati, che non sono cose belle, roba brutta davvero».

Il suo sfogo non si è fermato lì, Spinalbese si è arrabbiato anche con Giaele, che in più occasioni ha difeso Oriana: «Devo parlare? Sì del tuo triangolo con me. Cosa mi hai detto Giaele? Come vedi posso metterti in difficoltà. Ma io e te sappiamo qual è la nostra verità. Se parlo io fai una brutta figura quindi non fare la furbetta». Poi si rivolge ad Oriana: «Io fino ad oggi sono stato zitto, ma da ore in poi inizio a parlare se sento delle bugie. Adesso vi faccio recitare io tutte e vi faccio vincere il premio Oscar. Mi sono rotto il ca**o. Ho smesso di stare in silenzio. Tu sei la prossima Oriana!».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA