Gf Vip, Antonino Spinalbese difende Antonella Fiordelisi: Edoardo resta in silenzio. La scena surreale

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha difeso Antonella Fiordelisi dalle critiche ricevute, mettendole a confronto con l'atteggiamento generale nei confronti degli altri coinquilini della casa.

Cosa è successo

In particolare, l’hair stylist ha espresso il suo disappunto per il fatto che Antonella venga giudicata da cinque mesi, mentre altri non vengono mai criticati per comportamenti simili o peggiori. La reazione dei telespettatori è stata immediata, con molte persone che hanno notato la stranezza della situazione, ovvero che sia Antonino a difendere Antonella davanti ad Edoardo, che sembrava privo di qualsiasi voglia di intervenire nella discussione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 09:15

