Le cose si fanno serie al Gf Vip tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. A pochi giorni dal suo ingresso, la bella venezuelana ha già acceso le fantasie dell'hairsylist che stanotte ha trascorso la notte con lei, tra baci, abbracci e forse qualcosa di più.

Gf Vip, Antonino Spinalbese fa sul serio con Oriana Marzoli: «È latina, è il mio punto debole»

L'attrazione tra i due è palpabile e non è solo fisica, ma anche mentale. A rivelarlo è lo stesso Antonino, che in un confessionale andato in onda nel corso del daytime del 17 novembre su Canale 5, Spinalbese ha ammesso di provare qualcosa di molto serio per Oriana.

«Oriana è latina, è il mio punto debole – ha rivelato – È dolce, è carina e questo è un problema. Io credo di non essermi mai lasciato andare così come fatto con Oriana, sto capendo che c’è con lei qualcosa in più».

Equilibrato e abituato a non sbilanciarsi mai nella Casa, Antonino sembra davvero aver perso la testa per l'ex concorrente della versione iberica di Uomini e Donne. Eppure, nonostante la sbandata, il gieffino dichiara: «Non la dimentico Ginevra». Che farà allora? Lo scopriremo nella nuova puntata di stasera.

