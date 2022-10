Gf Vip, Antonino Spinalbese parla male di Nikita. Quella frase sulla depressione che fa infuriare i fan

Al Gf Vip, come era prevedibile non tutti vanno d’accordo. Tra Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon, ad esempio, sembra non esserci feeling. Ne ha parlato più volte lo stesso Antonino, confidandosi con Cristina Quaranta. «Nikita si presenta con delle domande… Non è che non la sopporto, è che dice delle cose…» ha detto Antonino. «Io vedo come la guardi» ha risposto Cristina.

Gf Vip, Marco Bellavia depresso prima di entrare? Il manager: «Stava bene, stress colpa dei concorrenti»

«Perchè Antonino parla sempre male alle spalle di Nikita? Perché crede sia debole fuori basandosi su quel che vede in puntata. Classico senza carattere che si aggrappa ai più forti per farsi notare, difatti senza Ginevra è nullo» ha scritto un utente su Twitter. «Ma poi rendiamoci conto che Antonino è due settimane che ripete che Nikita fa domande strane, quando poi lui qualche giorno fa dal nulla le chiese se era una che andava facilmente in depressione», ha twittato qualcun altro.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy music: “Dreams” from Bensound.com

Gf Vip, 'Tiè': Antonino lo farà ad inizio puntata per Ginevra durante i saluti iniziali

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA