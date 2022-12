Gf Vip, Antonella Fiordelisi si finge ubriaca? Cosa è accaduto dopo la puntata

Subito dopo la diretta su Canale 5, nella casa del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi è sembrata su di giri, quasi come fosse ubriaca. Il suo atteggiamento però è sembrato a molti spettatori costruito a tavolino, quasi come se volesse fingere di essere un po' brilla.

Cosa è successo

Le immagini mostrano Antonella che, con la scusa di essere ubriaca, deride alcuni dei concorrenti, tra cui Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi. «Fingersi ubriachi per istigare e provocare altre persone è di un basso ma bassissimo livello, mi sto vergognando io per lei», ha scritto un utente su Twitter.

«Ma come si fa a sostenere un personaggio del genere? Antonella è senza alcun dubbio una dei concorrenti più imbarazzanti passati nella storia del Gf Vip» ha scritto qualcun altro.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 14:36

