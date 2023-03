GF Vip, Antonella Fiordelisi e il segreto rivelato: «Ho una sorella, ma non vuole vedermi perché...»

di Redazione web gossip

Antonella Fiordelisi ha una sorella. E a rivelarlo è stata proprio l’ex schermitrice all'interno del GfVip. La gieffina si è confidata con i suoi amici Davide Donadei e Andrea Maestrelli, confermandogli di avere una sorella, che si chiama Maria Antonietta, con cui però non ha alcun rapporto da diversi anni. Precisamente sono trascorsi più di cinque anni da quando è avvenuta questa rottura. Pare che Antonella abbia cercato più volte di avere con lei un riavvicinamento, senza ottenere però il risultato sperato.

Manila Nazzaro choc: «Minacce di morte anche a me e ai miei figli». Le sue parole dopo la rivelazione di Signorini



GFVip, Micol Incorvaia minaccia di uscire: «Non mi piace questa cosa. Sono esasperata»

La rivelazione

Maria Antonietta e Antonella hanno la stessa mamma, ma padri diversi. Ovviamente, la Fiordelisi non ha svelato il cognome della ragazza, ma ha dichiarato che inizia con la lettera P. Antonella parla del fatto che Maria Antonietta avrebbe preso molto male la decisione della mamma di separarsi dal suo papà. «Quando mia mamma ha deciso di separarsi dal suo papà lei è andata in crisi ed è voluta restare con lui, quindi mia madre l’ha accontentata. Perché lei era piccola, piangeva e voleva restare con il padre».

Chi è la sorella di Antonella

Come racconta Antonella, la sorella è originaria della Puglia, di Bari, ma vivrebbe a Roma. Maria Antonietta si sarebbe stabilita nella Capitale «perché fa l’ingegnere e lavora molto». Sia da bambina che da ragazzina, la Fiordelisi ha avuto modo di frequentare la sorella. Ma col tempo sembra che la situazione sia peggiorata: «Credo che lei non abbia mai accettato del tutto il fatto che mia madre si sia rifatta una vita con mio padre e che dunque sia finita con il suo di papà». E aggiunge: «Lei non mi vuole vedere» mentre parla con i suoi due amici nella Casa di Cinecittà. La gieffina ha raccontato di essersi recata a Roma dalla sorella, la quale però non le avrebbe mai aperto la porta di casa sua. A questo punto, la vippona ha detto: «Non vuole proprio vedermi, io ho provato a ricucire il rapporto. Purtroppo cinque anni fa è successa una cosa, ma lei proprio non vuole parlare».

Cosa è successo

La rottura definitiva tra le due sorelle sarebbe arrivata appunto circa cinque anni fa, ma di questo Antonella pare preferisca non parlarne. Fiordelisi ha spiegato che conosce il papà della sorella, perchè quando andava a trovare Maria Antonietta, aveva istaurato un rapporto anche con lui: «Era molto gentile e carino». Antonella ha concluso il suo discorso dicendosi sicura del fatto che lei l’abbia vista ora in televisione e che sta male perché da anni non hanno un rapporto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA