Gf Vip, Antonella Fiordelisi plagiata dal padre: «Userà Edoardo finché gli servirà». Parla l'ex Francesco Chiofalo

È la protagonista indiscussa del Gf Vip, ma anche la più chiacchierata. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi, finita sotto i riflettori per la sua relazione con Edoardo Donnamaria e ora al centro di una serie di indiscrezioni che la vedrebbero «plagiata dal padre» che desiderebebbe per lei un uomo famoso e con dei «titoli». A rivelarlo è l'ex fidanato della gieffina Francesco Chiofalo che ha raccontato una serie di retroscena sulla schermitrice.

Francesco Totti e Ilary Blasi, il divorzio diventa un caso mondiale: ne parla anche il New York Times

Gf Vip, Antonella Fiordelisi plagiata dal padre: «Userà Edoardo finché gli servirà»

«Noi non eravamo in crisi, stavamo bene insieme – spiega a Fanpage Chiofalo –. Non ci saremmo mai lasciati se non fosse intervenuto il padre. Ma cose pesanti: ricatti, litigate dentro casa con il padre che voleva mi lasciasse. Non ho voluto infierire nemmeno nel caso di Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella che è entrato nella Casa e che ho sentito fino a ieri. Lui non è il suo ex, hanno fatto sesso fino al giorno prima che lei entrasse nella Casa del GF Vip».

Stando al resoconto dell'ex concorrente di Temptation Island, Gianluca e Antonella avrebbero finto di lasciarsi solo per strategia. «La stessa Antonella ha ammesso di essere andata a letto con lui fino a prima di entrare nella Casa – prosegue –. Si tratta di un teatrino che immagino avrà organizzato il padre. Il problema, adesso, è che lei è fidanzata con due persone. Poi se Gianluca vuole coprirla e dire che si sono lasciati a giugno, lo farà andando contro se stesso».

«Probabilmente non vuole infangarla. Lui pensa ancora che, una volta che Antonella sarà uscita dalla Casa, potrà esserci un futuro tra loro e non vuole farsi terra bruciata» continua Chiofalo, che ricorda come Gianluca Benincasa dovrà fare i conti con i desideri del padre di Antonella, che approva la sua relazione con Edoardo. «Quando Gianluca al Gf ha detto di non piacere alla famiglia di Antonella perché “non ha titoli”, diceva il vero. Antonella non ha mai ufficializzato la storia con Benincasa. Perché non ha la spunta blu, non ha follower. Se era un calciatore, un tronista, lei avrebbe ufficializzato. Lui lo ha detto al Gf: “Non ho titoli per il padre. Non sono famoso, non sono nessuno”». Edoardo Donnamaria invece «va bene»: «È famoso, di buona famiglia. Il livello è questo».

Un gioco a cui Antonella si presterebbe, secondo Chiofalo, nel tentativo di costruirsi una vita in tv: «È plagiata dal padre. Ho tutte le chat di queste robe, di lei che dice “Mio padre dice che non mi fanno fare niente in tv perché sono fidanzata con te, che ci dobbiamo lasciare”. Ho tutto io. Lo diceva a me, figuriamoci a questo poveraccio di Benincasa, che non è famoso, che cosa diceva. Usa tutti, non avete capito che sta usando pure Donnamaria e che farà una finaccia?». E conclude: «Lo userà come un pedalino finché le serve e poi gli darà un calcio nel cu** in malo modo come ha fatto con gli altri, dietro ordine del padre».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA