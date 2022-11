Gf Vip, Antonella Fiordelisi si scaglia contro Nikita Pelizon: il fidanzato Edoardo Donnamaria la zittisce

Nella notte, al Gf Vip, mentre parlava con Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi si è lanciata in un’invettiva contro Nikita Pelizon, mettendo addirittura in scena un’imitazione della coinquilina, con tanto di voce sospirata.

Cosa è successo

La schermitrice ha infatti preso un po’ in giro l’altra concorrente, senza però ritrovarsi ad essere appoggiata da Tavassi né dal fidanzato. Proprio Donnamaria, infatti, si è mostrato decisamente stanco di questo tipo di discorsi, intervenendo in maniera netta per zittire Antonella.

