Gf Vip, tra Edoardo e Antonella Fiordelisi è finita: «Ora sei solo». Ecco cosa è successo

Il rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è più in crisi che mai. A interrompere, almeno per il momento, la relazione è stata la vippona che, dopo una giornata di lacrimoni ha deciso di affrontare Edoardo chiudendo una volta per tutte la frequentazione che stava iniziando ad appassionare i telespettatori del reality show.

La reazione di Edoardo, però, non era quella che il pubblico (e nemmeno Antonella) si aspettava...

Cosa è successo

«In questi giorni non sono stata per niente bene. Ho visto degli atteggiamenti che non mi sono piaciuti e mi sono sentita mancare di rispetto. Preferisco che ognuno stia dalla sua parte. Fai il tuo percorso, sei solo», ha comunicato la gieffina ad Edoardo, il quale ha replicato: «Mi trovi perfettamente d'accordo».

Il vippone non ha fatto nulla per farle cambiare idea, anzi la totale indifferenza che ha mostrato ha mandato su tutte le furie Antonella che si è allontanata rifugiandosi sotto le coperte in lacrime.

raga il tanto atteso confronto dei monnalisi è durato letteralmente un minuto e si sono lasciati 🍿 #gfvip pic.twitter.com/RWjxe8ou1x — BagnoTrash🎄 (@bagnotrash) December 16, 2022

