Gf Vip, Antonella Fiordelisi in lacrime attacca Giulia Salemi: «Da lei non me lo aspettavo»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi ha scoperto in diretta al Grande Fratello Vip la frase infelice pronunciata nei suoi confronti da Micol Incorvaia durante la settimana e non ha reagito nel migliore dei modi.

«Mentalmente limitata», si sente dire dalla concorrente mentre si confida con Giaele De Donà. Antonella quando ha visto il filmato ha reagito male, scoppiando in lacrime...

Gf Vip, Pamela Prati contro Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Elenoire Ferruzzi: «Un covo di vipere»

Gf Vip, Edoardo Donnamaria geloso di Antonino Spinalbese: «Sei un porco». Interviene Antonella Fiordelisi

Antonino Spinalbese, lacrime al Gf Vip. Incontro con le due sorelle: «La gente ti giudicherà sempre»

Cosa è successo

Micol ha provato a spiegare quello che si sente dire dal filmato: «Mi riferivo alla ristrettezza di vedute, limitatezza in quel senso. Abbiamo un modo diverso di scherzare», ha concluso la sorella di Clizia Incorvaia.

Antonella, furiosa, ha replicato: «Sono felice di essere come sono perché sono vera e sincera, non falsa come te. Mi stavo iniziando a fidare di te, meglio così...».

Giulia Salemi, opinionista social, è intervenuta sull'argomento leggendo un tweet di un utente che andava contro la Fiordelisi.

Il suo intervento non è andato giù ad Antonella che, durante il confessionale, è ritornata sull'argomento accusando la Salemi di leggere sempre tweet che vanno contro di lei.

A quel punto è intervenuta l'influencer che ha chiarito la sua posizione: «Io faccio solo il mio lavoro. Se leggo un certo tipo di tweet vuol dire che in quel momento la maggior parte del pubblico si è schierato dalla parte di Micol», ha chiosato la Salemi rivolgendosi alla Fiordelisi.

La vippona ha poi chiosato: «Semplicemente da una persona solidale come te non me lo aspettavo, fine».

GIULIA CHE SE LA RIDE DI FRONTE AD ANTONELLA CHE SI LAMENTA DEI TWEET CHE LEGGE È LA MIA VITA#gfvip pic.twitter.com/6mYITLJhUH — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 6, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA