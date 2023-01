Gf Vip, Antonella Fiordelisi offesa da un passante fuori dalla casa: Edoardo Donnamaria reagisce così

Antonella Fiordelisi è stata insultata da alcuni passanti fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Da qualche giorno la concorrente del reality è molto discussa, tanto che si è arrivato a pensare che la famiglia abbia manomesso il voto che l'ha eletta come preferita dal pubblico. In questo vortice di polemiche Edoardo Donnamaria, suo compagno, non ha preso mai nessuna posizione e raramente l'ha difesa. Atteggiamento che non è molto piaciuto.

Leggi anche > Sanremo si avvicina, Chiara Ferragni sente la tensione: «Mi sto c***ando sotto». Il video su TikTok

Leggi anche > Le Iene, Teo Mammucari zittisce Belen: «Hai rotto il c***». Ecco cos'è successo nel fuorionda



Le offese

Nei giorni scorsi, infatti, una persona si è recata all’esterno della casa del “GF VIP” 7, sita a Cinecittà, ed ha rivolto pesanti insulti nei confronti della vippona. Antonella è stata appellata come "z***", la produzione ha subito oscurato gli insulti mettendo la musica, ma gli altri inquilini hanno sentito bene tutto ed Edoardo sarebbe scoppiato a ridere. Una reazione decisamente poco carina, a maggior ragione che lui e la Fiordelisi stanno insieme.

A notare l'atteggiamento poco elegante è stato per primo Luca Onestini che lo ha redarguito. Edoardo a quel punto si è ricomposto, ma è stato comunque troppo tardi. Il pubblico da casa ha notato la reazione di Donnamaria che è stato duramente criticato sui social. Edoardo ha poi voluto riferire la cosa alla Fiordelisi, nonostante gli altri inquilini gli avessero detto di non farlo, perché ci sarebbe rimasta male inutilmente, ma alla fine invece ha raccontato tutto. Insomma, non proprio quello che farebbe una persona che tiene a un'altra, che punta a difenderla dalle sofferenze e a prendere le sue parti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA