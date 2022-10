Gf Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo non si contengono: un altro video hot fa impazzire il web

La Casa del Grande Fratello Vip, si sa, è un cupido davvero spietato. Ogni anno il loft di Cinecittà si trasforma in una vera e propria fucina di storie d'amore che fanno sognare il pubblico. Storie che poi, una volta finito il reality show, proseguono oppure si interrompono in modo brusco. Ma il flirt che stanno vivendo Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria più che far innamorare gli spettatori sta facendo discutere. I loro video hot dividono il mondo dei social.

Un altro video

Dopo aver incantato il pubblico con il suo atteggiamento comprensivo nei confronti di Marco Bellavia, Antonella adesso sembra godersi il flirt con Edoardo. La sintonia tra i due si fa sempre più forte e spesso sfocia in atteggiamenti intimi, nonostante sappiano di essere inquadrati 24 ore su 24. Dopo il primo video hot, infatti, in cui i due si mostravano in atteggiamenti intimi, ecco spuntarne subito un altro. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria tornano a provocarsi sotto l'occhio vigile delle telecamere. Set dell'incontro è questa volta il salotto della Casa più spiata d'Italia.

La scena

Antonella Fiordelisi è sdraiata sul divano ed Edoardo Donnamaria è di fronte a lei: ebbene, mentre i due si guardano complici negli occhi, la mano di lui corre sotto la coperta proprio verso il ventre di lei. E i movimenti che si intravedono non sembrano lasciare troppo spazio all'immaginazione. Convinti di passare inosservati, i due non sanno che in realtà gli occhi dei telespettatori sono ben vigili sulle loro gesta sempre più hot. Antonella sembra apprezzare quanto stia accadendo e decide di coprirsi il volto per cercare di mascherare il più possibile.

Un feeling discusso

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, il feeling tra i due sempre più rovente non è stato trattato. Ma sui social i loro atteggiamenti sempre più intimi fanno discutere e non poco. Il pubblico non riesce a comprendere quale sia la situazione sentimentale di Antonella Fiordelisi, che si vocifera abbia un uomo ad attenderla al di fuori della Casa. Stesso discorso per il volto di Forum, dove i dubbi sono ancora meno, in quanto pare sia fidanzato. Ma la tensione sessuale tra i due cresce di giorno in giorno e, probabilmente, Alfonso Signorini affronterà in fretta un argomento che appassiona sempre di più gli amanti del gossip.

