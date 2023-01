Gf Vip, «Antonella Fiordelisi è pericolosa»: Edoardo Donnamaria svela la verità sulle lacrime

Nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip, abbiamo assistito a diverse fasi di alti e bassi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Il loro rapporto sembra arrivare sempre sull’orlo della rottura definitiva, tra un litigio e l’altro.

Gf Vip, paura per Antonella Fiordelisi: «Attacco di panico, vuole abbandonare». Poi se la prende con Edoardo

Gf Vip, Daniele Dal Moro toglie il microfono e viola il regolamento: «Vuole farsi squalificare»

Gf Vip, Antonino Spinalbese svela il segreto di Oriana: ecco cosa si sono detti sotto le coperte

Cosa ha detto Edoardo

Ebbene, in questi giorni di maretta, è proprio Edoardo a parlare della fidanzata, facendo alcune rivelazioni intime e particolari su di lei a Luca Onestini (e a tutti i telespettatori). Ma cosa avrà mai detto di tanto pesante sulla Fiordelisi?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Antonella spiazza tutti: il suo commento su Edoardo fa capire tante cose. Cosa ha detto su di lui nel cuore della notte: non è quello che pensi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA