GF Vip, 'Antonella non è in grado': parole grosse di Edoardo dopo l'imitazione eccessiva di Oriana

Al GF Vip, Edoardo Donnamaria sembra essere arrivato al punto di non ritorno nella sua storia con Antonella Fiordelisi. Il concorrente del GF Vip non ha apprezzato una imitazione eccessiva di Oriana portata avanti dalla ragazza, contro la quale ha fatto una scenata e rispetto al cui atteggiamento sembra essere molto deluso. L’imitazione di Oriana da parte di Antonella è stata la classica goccia che fa traboccare il vaso?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 08:15

