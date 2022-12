Gf Vip anticipazioni stasera: sorprese e nuovi ingressi. Chi si salverà tra Charlie Gnocchi e Daniele Del Moro?

Gf Vip, anticipazioni puntata sabato 10 dicembre

Stasera, sabato 10 dicembre, in prima serata su Canale 5 va in onda il ventunesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. I “vipponi” questa sera si metteranno in gioco in un divertente spettacolo: da “I will follow him” (colonna sonora del celeberrimo film Sister Act) a “Roma non fa la stupida stasera” (Rugantino).

Ad intrattenere lo show di questa sera ci sarà sicuramente Antonella Fiordelisi che, durante la settimana, ha collezionato sempre più nemiche: oltre a Micol Incorvaia, anche Giaele De Donà e Oriana Marzoli.

Per qualcuno che si scontra qualche altro che “si incontra”: Luca Onestini e Nikita Pelizon sono sempre più vicini. Non mancheranno le lacrime: grande sorpresa, infatti, per Edoardo Donnamaria che incontrerà la madre Chicca.

Questa sera a rischio eliminazione ci sono Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro. Chi salverà il pubblico?

