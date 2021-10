GF Vip, amore fra Amedeo Goria e Vera? Per ora solo litigi. In diretta, Amedeo ha tuonato: «Chiedi scusa a Guenda»

"L'amore non è bello se non è litigarello" recita un vecchio proverbio. Ma c'è chi esagera, mettendo l'amore al secondo posto. La "coppia" più chiacchierata delle ultime settimane, Amedeo Goria e Vera Miales, protagonista di bizzarre scene televisive, torna a far parlare di sè. L’ultimo atto della loro soap opera è andato in onda oggi, nel corso della puntata di Pomeriggio5. Amedeo si è collegato da Roma, mentre la Miales era presente nel salotto televisivo di Barbara d’Urso, a Milano. Ma niente amore fra i due, solo critiche e coltelli.

Goria ha spiegato di aver rivisto Vera lo scorso weekend, dopo due mesi di lontananza, per via della sua partecipazione al GF Vip e poi di impegni successivi. Ma, dopo l'incontro, Amedeo ha scoperto che la Miales ha rilasciato un’intervista a Novella2000, attaccando sua figlia Guenda.

«Dopo il chiarimento avuto venerdì con te, Vera, mi auguro che l’intervista sia precedente a quando ci siamo visti. Sono stato spiazzato, perché hai detto: ‘Guenda, smettila di tormentarci’. Io lavoravo per la pace ma…», ha esordito Amedeo. «Ho risposto ai tanti attacchi ricevuti», la replica della Miales. Insomma, il clima tra i due si è subito surriscaldato.

Qui è subito intervenuto il direttore di Novella2000, Roberto Alessi che ha detto: «Confermo che l’intervista è stata fatta prima del chiarimento. Vera è stata diretta, dicendomi: io lo amo, penso di essere amata. E quindi Guenda non deve intromettersi».

Goria tuttavia non ha digerito la questione ed ha tuonato sulla sua stessa compagna: «Se attacca Guenda e Maria Teresa Ruta, no. Loro per me vengono prima di tutti. Altrimenti si predica bene e si razzola male».

«Non sono un parassita… - si difende Vera -. Non sapevo quando usciva l’intervista per quello non l’ho detto ad Amedeo nel weekend».

Nello scompiglio generale, l'ospite Enrica Bonaccorti ha cercato di mettere ordine, dicendo: «Lei incinta? Gravidanza spettacolarizzata, come al circo. Ma mi è piaciuta la reazione di Amedeo: in quei tre giorni al GF Vip ha pensato che c’era la possibilità che diventasse padre… si vedeva che alla fine era contento».

Alla fine Goria ha chiesto alla fidanzata di dissociarsi dalle dichiarazioni che lei stessa ha fatto a Novella2000. E la risposta è stata: «No, tutti dobbiamo fare un passo indietro. Ok, scusa Guenda. Però lei mi ha attaccato su social e giornali». Amedeo ha continuato: «Si, per via della gravidanza». «Guenda deve lasciare spazio al papà. Chiedo scusa ad Amedeo per averlo fatto soffrire nella Casa del GF. A Guenda no» conclude Vera. Cosa succederà ora?

