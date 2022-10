Gf Vip, Amaurys Perez ha bestemmiato? Sui social pioggia di richieste: squalificatelo

di Redazione web

Amaurys Perez rischia la squalifica? Dentro la casa del Grande Fratello Vip, le polemiche non finiscono mai. Archiviato il caso di Marco Bellavia, a cui ha fatto seguito l'espulsione di Ginevra Lamborghini e di Giovanni Ciacci, nelle ultime ore è sorta una nuova polemica: al centro dei riflettori è finito Amaurys per una presunta bestemmia.

Cosa è successo

L'ex pallanuotista sarebbe a rischio squalifica nella prossima puntata. Il motivo? Da ore circola sui social un video in cui Amaurys Perez sembra bestemmiare mentre parla del rapporto con i suoceri: «Mia suocera è dolcissima, mi suocero... P****...», si sente dalla mini clip.

Un'imprecazione che la produzione del Grande Fratello non transige per nessun motivo, come già in passato era accaduto ad altri concorrenti.

Secondo alcuni utenti di Twitter non ci sono dubbi: l'imprecazione c'è stata e per questo motivo chiedono la squalifica. Sui social si legge: «Marco ritirato, Ginevra squalificata, Ciacci idem, Sara Manfuso ritirata, Amaurys bestemmia. Fuori 5 in due settimane, va tutto bene...», ha scritto un utente.

