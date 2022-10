Gf Vip, «Amaurys ha bestemmiato»: il web lo accusa, ma per lui niente squalifica

Nei giorni scorsi, Amaurys Perez si è reso protagonista di un episodio che ha fatto discutere gli utenti in rete. Ha detto una bestemmia oppure no? Nonostante i dubbi, nella diretta su Canale 5 nessun provvedimento è stato preso contro lo sportivo ma sul web il dubbio della sua affermazione rimane.

Cosa è successo

Su Twitter, un utente si è preso la briga di rallentare il video in cui Amaurys parla: «Ho rallentato il video di Amaurys Perez, io non sento bestemmia. Sento “po*co, gli ho detto”. Il “gli” non suona perfetto probabilmente per via del suo accento». Non tutti però sono d’accordo: «Con tutto l’affetto e il rispetto per Amaurys, però nelle edizioni passate ci sono stati concorrenti che sono stati squalificati per una bestemmia, per molto meno o che non si capiva che era una bestemmia, come al solito due pesi due misure», ha lamentato un altro spettatore.

