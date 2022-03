Gf Vip, Alfonso Signorini e il trionfo di Jessica: «Non era amata sui social. Ecco perché ha vinto»

Alfonso Signorini dopo la conclusione del Gf Vip commenta l’incoronazione come vincitrice di Jessica Selassiè. Quello di Jessica all’inizio era un nome poco quotato per la conquista della prima posizione, ma la principessina con il tempo trascorso nella casa ha saputo farsi apprezzare dal pubblico.

Alfonso Signorini, Davide Silvestri e Jessica Selassiè (Credit uff. stampa Mediaset e Endemol Shine Italy)

Gf Vip, Alfonso Signorini e il trionfo di Jessica Selassiè

Il conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini commenta la vittoria di Jessica Selassiè nel suo lungo reality campione di ascolti. Jessica era un nome che all’inizio dell’avventura non era assolutamente considerato nella rosa dei possibili vincitori, ma col passare dei giorni la principessina è riuscita a conquistare il pubblico: «Jessica – ha spiegato Signorini in un’intervista a “Tv, Sorrisi e Canzoni” - non era tra le più sostenute dai social. Il fatto che sia stata premiata vuol dire che è stata messa in luce la sua storia personale. A differenza delle sorelle, Clarissa e Lulù, non ha mai perso le staffe, ha mantenuto un suo rigore, non si è mai lasciata andare a sceneggiate e anche nelle discussioni accese ha mantenuto l’autocontrollo». Da non dimenticare poi l'interesse non corrisposto per il coinquilino Barù Gaetani che «ha fatto scattare un senso di protezione nel pubblico».

Jessica Selassiè (Instagram)

Questa edizione del Gf Vip infatti si è rivelata “imprevedibile”, anche per la presenza di diversi personaggi forti: «C’erano tanti personaggi forti e si sono sviluppati temi e dinamiche inaspettati. Manuel l’ho introdotto per parlare di disabilità in prima serata. Missione compiuta, ma mai più mi sarei immaginato che si sarebbe innamorato così profondamente di Lulù, la ragazza più pazza della Casa. O che Alex Belli sollevasse il tema dell’amore libero che ha tenuto banco per mesi. Certe dinamiche prendono piede per conto loro».

