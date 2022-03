GF Vip, Alfonso Signorini avvisa Soleil: «Il tuo fidanzato c'è ma ...». Ecco di chi si tratta. Il conduttore ha svelato al pubblico della 46ma puntata che il tanto decantato fidanzato della Sorge esiste davvero, ma che per motivi di privacy e per rispetto di chi ha scelto di non esporsi, non verrà svelata l'identità.

Ovviamente i fan più attenti del programma e sul web si fa il nome dell'imprenditore Carlo Domingo. Lo scorso mese il magazine diretto da Signorini nella rubrica Chicche di Gossip aveva pubblicato un indovinello: «Soleil in love. La concorrente del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, fuori dalla Casa ha un vero amore che l'attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un'agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata».

Durante la diretta di giovedì sera però Signorini non ne ha fatto menzione specificando che «Viene da una famiglia impegnata molto seriamente nella sua attività imprenditoriale e non vogliono mescolare le due cose». Il conduttore svela che conosce anche il patto che i due si sono scambiati: «Questa persona continua a esserci per te, anche da fuori».

Soleil è in brodo di giuggiole «Ci siamo promessi quelle che sono per me le basi dell’amore: fiducia, rispetto e onore».





