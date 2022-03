GF Vip, Alex Belli e l'ennesima dedica per Delia. Fan stufi: «C'hai rotto» IL POST

Che Alex Belli sia da mesi il protagonista dell'edizione in corso del GF Vip è indubbio. Ma il suo "amore libero" e il triangolo cono Soleil ha stufato anche i fan. Prima Delia, poi Soleil, poi entrambe e, ora, è tornato a marcare Delia: la confusione di Belli ha scatenato i follower di Instagram che, sotto il suo ultimo posto dedicato alla "moglie" si scatenano: «C'hai rotto il c***oooo».

«Abbiamo lottato per la nostra vita, per il nostro amore, nella complessità di quello che siamo!! Tutto questo lungo percorso è stato l’ennesima prova per Noi!! Ma l’amore INDISSOLUBILE ❤️ è più forte di tutto» scrive l'ex gieffino postando un video della puntata trasmessa giovedì. E sotto, i commenti degli utenti in delirio: «Quale sarebbe l'amore indissolubile quello x soleil o per delia? X capire perché non è semplice» scrive un follower e ancora: «Siamo estufiiii con questa estoria 🤡🤡🤡🤡🤘🤘🤘🤘». «Aspetta che uscite ....che può acchiappare sole» si legge ancora tra i commenti riferiti al rapporto creato con Soleil in Casa. «Qualcuno gli può bloccare il profilo??» scrive un altro utente.

Sabato 5 Marzo 2022

